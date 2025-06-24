Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi - Son Dakika
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Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
24.06.2025 12:15  Güncelleme: 14:42
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Göztepe, Leipzig'in Romulo için yaptığı 16.5 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Romulo'ya birçok Avrupa kulübü talip olurken, Leipzig'in transfer konusundaki ısrarı dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en çok konuşlan ismi olmaya devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor.

Göztepe, Leipzig'in Romulo İçin Yaptığı 16.5 Milyon Euro'luk Teklifi Reddetti

Şu ana kadar Romulo için sarı-kırmızılı ekiple Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon, Belçika'dan Anderlecht, İngiltere'den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti.

LEIPZIG TRANSFER ETMEKTE ISRARCI

Bu takımlar arasında en ciddi yaklaşımı Leipzig yaptı. Alman temsilcisi, ilk teklifini 12 milyon euro olarak iletirken, bu teklif sarı-kırmızılı ekip tarafından kabul görmedi. Alman ekibi teklifini güncelledi ve 15 milyon euroya yükseltti. Bu bonservis bedeli de Göztepe tarafından yetersiz bulununca Leipzig tarafı son tekliflerini 16.5 milyon euro olarak İzmir ekibine iletti. Sarı-kırmızılı yöneticiler de yine bu teklifi az bularak reddetti. Romulo'yu kadrosuna katmaya istekli olan Bundesliga ekibinin pazarlık masasından kalkmadığı öğrenildi. Tarafların kısa bir süre içerisinde ortak bir miktarda buluşup bu transferi sonlandırması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Ekonomi, Futbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi - Son Dakika

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