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Göztepe'nin 3 puana inancı tam - Son Dakika

Göztepe'nin 3 puana inancı tam

12.02.2022 10:51
Göztepe'nin 3 puana inancı tam

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü 25'inci hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe bu maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Nestor El Maestro oyuncularını motive edebilmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü 25'inci hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe bu maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Nestor El Maestro oyuncularını motive edebilmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Ligde İzmir derbisinde önce evinde Altay'a 2-0 yenilen ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş'a 120 dakika sonunda seri penaltı atışları sonucu elenen Göztepe'de futbolcularına moral aşılayan Maestro'nun takımla yaptığı toplantılarda, "Geçen hafta bizim için zorlu geçti. İki maçtan istediğimiz sonucu alamasak da biz büyük ve güçlü bir takımız. Bunu hepimiz biliyoruz. O nedenle Hatayspor karşılaşması bizim için yeni sayfa olacak" dediği bildirildi.

Sezonun ikinci yarısına müthiş başlayan Göztepe, ilk 4 maçında Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i yenip Altay'a mağlup oldu. Aldığı sonuçlarla düşme hattından kurtulan sarı-kırmızılılar deplasmanlarda ise 13 puan topladı. Dış sahada 11 müsabakaya çıkan İzmir ekibi 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Göztepe gurbette, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir'i yenerken, Antalyaspor, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'la berabere kaldı. Altay, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a dış sahada mağlup olan Göztepe, deplasmanlarda 16 gol atıp kalesinde 18 gol gördü.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Pazartesi, Hatayspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin 3 puana inancı tam - Son Dakika Spor


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