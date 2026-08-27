Göztepe'nin Galatasaray Hasreti Devam Ediyor - Son Dakika
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Göztepe'nin Galatasaray Hasreti Devam Ediyor

Göztepe\'nin Galatasaray Hasreti Devam Ediyor
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Göztepe, Galatasaray'a karşı son 9 lig maçında puan alamadı ve 53 yıldır İstanbul'da galip gelemedi.

SÜPER Lig'de cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak Göztepe, son 9 lig maçında renktaşından 1 puan bile alamadı. Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunda elde eden Göztepe, bir daha puan yüzü göremedi. 21 Aralık 2019 tarihinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı Jarome ve Halil Akbunar'ın golleriyle deviren Göztepe ardından büyük hasret çekti. Göztepe o sezonun ikinci devresinde Galatasaray'a İstanbul'da 3-1 kaybederek kötü seriyi başlattı. İzmir ekibi, 2020-2021 sezonunda rakibine her iki maçta da yine 3-1 kaybetti. Göztepe'nin Süper Lig'de küme düştüğü 2021-2022 sezonunda Galatasaray İzmir ekibini İstanbul'da 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda 3-2 yenmeyi başardı.

Göztepe 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da Galatasaray'dan puan alamadı. 2024-2025'teki müsabakalar 2-1 ve 2-0 Galatasaray lehine sonuçlanırken, geçen sezon da Göztepe karşılaşmaları 3-1 kaybetti. Göztepe'nin başında 3'üncü Süper Lig sezonuna giren teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise puan alma sevinci yaşayamadığı tek takım Galatasaray oldu. Süper Lig'de 21 farklı takıma karşı sahaya çıkan Stoilov, sadece Galatasaray maçlarında beraberlik dahi göremedi. Göztepe, İstanbul'da ise rakibini en son 1972-1973 sezonunda 1-0 yenmeyi başardı. O tarihten sonra Göztepe 53 yıldır deplasmanlarda bir daha sevinç yaşayamadı.

SAVUNMADA EKSİK ÇOK

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de savunmadaki eksikler ise teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sakatlanan stoperleri Furkan, Sundberg ve Godoi'den yararlanamayacak sarı-kırmızılılarda Stanimir Stoilov'un Taha, Bokele ve Miroshi'ye defans üçlüsünde görev vermesi bekleniyor. Özellikle Galatasaray'da Victor Osimhen'in sezona çok iyi başlamasının ardından Stoilov'un Nijeryalı golcüyü durdurmak için özel önlemler alacağı da kaydedildi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Galatasaray Hasreti Devam Ediyor - Son Dakika

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