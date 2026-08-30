Göztepe'nin Galatasaray Mağlubiyeti - Son Dakika
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Göztepe'nin Galatasaray Mağlubiyeti

Göztepe\'nin Galatasaray Mağlubiyeti
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Göztepe, Galatasaray'a 3-2 mağlup olarak sezonun 3. haftasında galibiyet hasretini sürdürdü.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. İzmir ekibi, öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda berabere kalan, ikinci haftada ise sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olan Göztepe, böylece sezonun ilk üç maçında galibiyetle tanışamayarak 3 puan hasretini sürdürdü.

Göztepe'den hakeme tepki

Göztepe, karşılaşmanın hemen ardından resmi sosyal medya hesaplarından müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in yönetimine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen şirin hakem" ifadelerine yer verildi. Göztepe taraftarları da Türkmen'in sarı-kırmızılılar aleyhine verdiği kararlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Geçen sezonun gerisinde kalındı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yaparak geçen sezonun da gerisinde kaldı. İzmir ekibi, 2025-26 sezonunun ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bu sezon aynı süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk 3 haftasında kalesini gole kapatıp rakip fileleri 5 kez havalandırırken, bu sezon ise 7 gol yiyip 5 gol kaydetti. Böylece Stanimir Stoilov ve öğrencileri, sezonun ilk 3 haftasında hem puan hem de savunma performansı açısından geçen sezonun gerisinde kaldı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Galatasaray Mağlubiyeti - Son Dakika

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