Göztepe'nin Gelecek Hedefleri - Son Dakika
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Göztepe'nin Gelecek Hedefleri

Göztepe\'nin Gelecek Hedefleri

Ivan Mance, transferin sahada kazanma ile ilgili olduğunu vurgulayarak yeni hedefleri açıkladı.

18.09.2024 15:57
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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, transfer süreçleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer dönemi puan tablosuna puan kazandırmaz. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir" dedi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, sarı-kırmızılı takımın genel durumu hakkında Göztepe Mobil Uygulaması üzerinden değerlendirmelerde bulundu. İki yıldır burada olduğunu hatırlatan Mance, "Harika bir yolculuktu. Buraya geldiğimde kulübün en iyi olduğu anlardan biri değildi. İki yıl boyunca taraftarlarımız, kulüp çalışanlarımız, İzmir medyası, yöneticilerimiz ve tüm destekçilerimizin katkılarıyla hep birlikte bir şeyler inşa etmeyi başardık ve ilk hedefimize ulaştık. Bu hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. Harika bir sezon geçirdik. Özellikle çocuklarımız için sonsuza kadar kalacak bazı hatıralar oluşturduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla projenin ilk bölümü için çok mutluyum" dedi.

"Takımımız şu anda daha güçlü"

Göztepe'nin, Süper Lig'e ait olduğunu vurgulayan Ivan Mance, "Şimdi geleceğe bakıyoruz; enerji doluyuz, umut doluyuz ve gelecekte daha büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz. Şampiyonluğu kazandıktan sonra projemizin ilk bölümü tamamlandı. İnanılmaz bir oyuncu grubuyla kulübü Süper Lig'e geri getirdik. Bazıları şu anda bizimle değil ama Göztepe tarihine isimlerini yazdırdılar. Bence taraftarlar, başka takımlarla İzmir'e geldiklerinde onlara her zaman saygı göstermeli. Bu oyuncular hepimizin onlara sonsuza dek saygı duymasını hak ettiler. Eski antrenör ekibimiz de iyi bir iş çıkardı. Ardından yeni bir takım kurma dönemi başladı. Geçen sezonki takımın yarısını koruduk. Daha sonra takımımızın felsefesine uyacak yeni oyuncular dahil etmeye karar verdik. Felsefemiz basit, çok çalışmak, futbola ve Göztepe'ye saygı duymak ve yeşil sahada büyük hayaller peşinde koşmak. Böylece istediğimiz pozisyonlara birkaç oyuncu ekledik. Bence takımımız şu an yazın başında olduğundan daha güçlü" diye konuştu.

"Şu anda ligdeki en genç takıma sahibiz"

Transfer dönemi hakkında konuşan Mance, "Her transfer dönemi için söylediğim gibi transfer dönemi puan tablosuna puan eklemez. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir. Antrenör ekibimizle ve Stanimir hocamızla buraya gelen tüm oyuncuları daha iyi bir hale getirebiliriz. Aslında buraya çok genç yaşta geldiler. Şu anda ligdeki en genç takıma sahibiz ve bu da hedeflerimizden biriydi. Bu yüzden Stanimir'in çalışma tarzıyla onları daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum. Yine ortak hedeflere ve amaçlara sahip bir takım kurabilir ve Göztepe taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatabiliriz. Burada hepimizden istediğim şey çok çalışmamız. Göztepe'ye saygı duymamız ve hiç kimsenin Göztepe'den büyük olmadığı bilincinde olmamızdır. Hepimiz, Göztepe'yi başarılı kılmak için bir parçamızı vermeliyiz. İnanıyorum ki Göztepe taraftarı, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın Göztepe'yi güçlü ve başarılı kılmak için her şeyi yapmaya ve her şeyini vermeye hazır olduğunu gösterecektir. Felsefemiz böyle başlıyor ve gelecekte yapmak istediğimiz şey de bu olacak. Ben büyük laflar eden ya da büyük duyurular yapan biri değilim. İyi bir futbol takımımız olduğuna inanıyorum. Harika bir teknik direktörümüz var. Sport Republic ve en büyük taraftarlarımızdan olan Mehmet Sepil'den büyük destek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın desteği çok önemli"

Taraftarların her konuda desteklerini belirten Ivan Mance, "Bizi gerçekten her konuda destekliyorlar ve böyle bir yönetimle çalışmak benim için bir gurur. Bu yüzden muhteşem taraftarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize, yeni hatıralar oluşturabileceğimize ve sezonda harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Ancak gerçekçi olalım bu kolay olmayacak. Çünkü Türkiye'deki tüm kulüpler yatırım yapıyor ve iyi bir takım kurmaya çalışıyor. Ancak biz kendimize inanıyoruz. Biz sadece Göztepe'ye odaklandık. Çevremizde olup bitenlere odaklanmıyoruz. İyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi kanıtlayabileceğimize ve bunu sahada gösterebileceğimize inanıyorum çünkü önemli olan tek şey bu. Öncelikle herkesten bir daha asla taraftarımız olmadan maç oynamamızı rica ediyorum. Çünkü Göztepe'nin kimliği ve asıl gücü stadyumumuz dolu olduğunda ve bu destek, kulüp sevgisiyle olduğunda orta çıkar" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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