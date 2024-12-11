Yapılan tetkiklerin ardından 21 yaşındaki futbolcunun Hatayspor (D) ve Çaykur Rizespor müsabakalarını kaçıracağı bildirildi. Fofana'nın ocak ayında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yetişmesi bekleniyor. Sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiralanan Fofana, sarı-kırmızılı formayı 9 maçta terletti. Toplam 288 dakika süre alan oyuncu Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında gol sevinci yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Göztepe'nin Golcüsü Fofana Sezonu Kapatıyor - Son Dakika
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