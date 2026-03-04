Göztepe'nin Kader Maçı - Son Dakika
Göztepe'nin Kader Maçı

Göztepe'nin Kader Maçı
04.03.2026 12:01
Göztepe, Başakşehir ile oynayacağı kritik maçta Avrupa hedefini sürdürebilmek için mücadele edecek.

TRENDYOL Süper Lig'de üst üste 4 maçtır gol atamayıp galip gelemeyen ve 5'inci sıraya gerileyen Göztepe için cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK müsabakası adeta kader niteliği taşıyacak. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başladığı sezonda hep üst sıralarda yer alan Göztepe sadece 2 hafta ilk 5 dışında kaldı. Göztepe ligin 2'nci ve 10'uncu haftasını 7'nci sırada tamamlarken, diğer haftalarda ise hep ilk 5 içerisine adını yazdırdı. Son maçlarda yaşadığı düşüşle birlikte rakipleriyle puan farkını artırma şansını kaybeden Göztepe'nin 6'ncı sıradaki Başakşehir'le arasında sadece 3 puan fark kaldı.

Göztepe, kritik maç öncesi 42 puanla 5'inci sırada yer alırken sarı-kırmızılılar gibi Avrupa'yı hedefleyen RAMS Başakşehir FK ise son haftalarda aldığı galibiyetlerle 39 puana yükseldi. Sezonun ilk devresinde Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 yenen Göztepe, İstanbul'dan puan ya da puanlar aldığı takdirde ikili averaj avantajını da eline geçirecek. Olası bir mağlubiyet durumunda ise Göztepe kesin olarak 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıkmış olacak. Göztepeli futbolseverler ise sonuna kadar takımı destekleyeceklerine dair bildiriler yayınladı. Sosyal medyadan destek çağrısı yapan gruplar, futbolculara yönelik sert tepkiler gösterilmemesi gerektiğini ve takıma inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Göztepe'nin Kader Maçı
