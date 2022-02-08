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Göztepe'nin kendine güveni tam - Son Dakika

Göztepe'nin kendine güveni tam

08.02.2022 11:55
Göztepe'nin kendine güveni tam

Spor Toto Süper Lig'de İzmir derbisinde evinde Altay'a 2-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Göztepe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'de İzmir derbisinde evinde Altay'a 2-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Göztepe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Perşembe günü son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve futbolcuların tura çok inandığı kaydedildi. Altay mağlubiyetini unutturmak isteyen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun as kadroyla Vodafone Park'ta mücadele edeceği bildirildi. Kupada mutlak çeyrek finali hedefleyen İzmir ekibinde, sol arka adalesinden sakatlık yaşayan golcü Adis Jahovic'in İstanbul'da riske edilmeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş maçının ardından Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Sırp teknik adamın oyuncularına sürekli moral aşıladığı belirtildi. Altay mağlubiyetiyle morali bozulan takımı motive etmek için yoğun çaba sarf eden Sırp teknik adamın, "Futbolda galibiyetler kadar yenilgiler de normal. Biz iyi bir takımız. Asla sızlanma lüksüne sahip değiliz. Yakaladığımız serilerle bunu daha önce gösterdik. Hem kupada hem de ligde istediğimiz seviyeye geleceğimizden şüphem yok" cümlelerini kurduğu öğrenildi.


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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin kendine güveni tam - Son Dakika Spor


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