Göztepe'nin Son Hazırlığı

Trendyol Süper Lig'de yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde müsabakanın taktiği üzerinde durdu.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'daki Göztepe-Net Global Sivasspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
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