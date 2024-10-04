Göztepe'nin Son Hazırlığı

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Trendyol Süper Lig'de yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde müsabakanın taktiği üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'daki Göztepe-Net Global Sivasspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.