Göztepe'nin Stadyumu Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'nin Stadyumu Kapasitesini Artırdı

Göztepe\'nin Stadyumu Kapasitesini Artırdı
19.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsel Aksel Stadı’nın kapasitesi 20,756'dan 23,376'ya çıkarıldı. Ek koltuklar montajlandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi bu sezon başında bir kez daha artırıldı. Göztepe'nin kalbindeki kulübün Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine temelleri 2017'de yılında atılarak 26 Ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nın toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 4,5 senede 20 bin 756'dan 23 bin 376'ya çıkarıldı. Bu yaz başında gerçekleştirilen tadilat sonucu doğu, kuzey, güney ve misafir tribünlerine ekstra koltuk montajı yapıldı.

Kale arkaları ve maraton tribünlerin üst kısmına yapılan portatif tribün eklemeleriyle kapasite arttı. Göztepe'nin her maçında tamamen dolan, kombine ve biletlerin kapışıldığı Gürsel Aksel Stadı'na toplamda 2 bin 620 adet koltuk daha monte edildi. Ayrıca Göztepe'nin VIP tribünü de genişletilirken, geçen sene ise stada ekstra loca takviyesi gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa'nın en modern spor tesislerinden biri olan Gürsel Aksel Stadı, artırılmış kapasitesiyle geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında görücüye çıktı. Futbolseverlerin tamamen doldurduğu Gürsel Aksel Stadı, ambiyansı ve atmosferiyle adeta futbol mabedine dönüştü.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Stadyumu Kapasitesini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:11:53. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Stadyumu Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.