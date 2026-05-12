Göztepe, Play-Off’ta İkide İki Yaptı!

Göztepe, Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final rövanş maçında Parmos Bordo BK'yı 73-71 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Eşleşmedeki son maç ise 15 Mayıs Cuma günü Bandırma'da oynanacak.
Salon: Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Gönen, Samet Biner, Yener Yılmaz
Göztepe Basketbol: Ahmet Cantitiz 18, Abdoulaye Gueye 21, Jordan Barnes 13, Koralp Türk 2, Murat Can Esen 14, Eray Büyükcangaz 5, Umut Geçen, Deniz Savu
Başantrenör: Nehir Berk
Parmos Bordo BK: Kadir Bayram 13, Okben Ulubay 10, Jitaurious Tykyvion Gordon 13, Mehmet Kızıl 16, Uros Plavsic 6, Özgür Şahin 5, Yiğit Sarıkaya 6, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Hüseyin Kandemir
Başantrenör: Tutku Açık
1.Periyot: 21-12 (Parmos Bordo BK lehine)
Devre: 36-35 (Göztepe Basketbol lehine)
3.Periyot: 52-49 (Parmos Bordo BK lehine) - İZMİR
