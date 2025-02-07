Göztepe Sakatlıklarla Boğuşuyor, Golcü Arayışında - Son Dakika
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Göztepe Sakatlıklarla Boğuşuyor, Golcü Arayışında

Göztepe Sakatlıklarla Boğuşuyor, Golcü Arayışında

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek ikinci galibiyetini alan Göztepe, yeni transferi Emersonn'un sakatlanmasıyla zor günler geçiriyor. Teknik direktör Stoilov, takımdaki tüm santrforların sakat olduğunu belirterek yeni bir golcü bulma çabalarının sürdüğünü açıkladı.

07.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:04
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ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'nda evinde Gaziantep FK'yı Japon yıldızı Matsuki'nin tek golüyle 1-0 yenerek grupta 2'de 2'yle yoluna kayıpsız devam eden Göztepe'nin sevinci yeni transferi Emersonn'un da sakatlanmasıyla kursağında kaldı. Art arda yaşanan sakatlıklar yüzünden İzmir temsilcisinin kadrosunda golcü kalmadı. Sezon başında Kubilay'ın sakatlanarak ameliyat olduğu, ligde geçen hafta Alanyaspor maçında da yıldız golcü Romulo ve Juan'ın da sakatlık yaşadığı Göztepe, ara transferde takıma katılan Emersonn'u da kaybetti. Göztepe'de ligde iki maçta sonradan oyuna girdikten sonra kupada ilk kez 11'de forma giyen 20 yaşındaki Emersonn, henüz 39'uncu dakikada sakatlanıp oyundan çıktı. Romulo ve Juan'ın sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı, Kubilay'ın da henüz hazır duruma gelmediği Göz-Göz'de 4.5+1 yıllık sözleşme imzalanan 20 yaşındaki Emersonn da en az 3 hafta forma giymeyecek.

GOLCÜ ARAYIŞI VAR

Süper Lig'de üst üste iki mağlubiyetle Avrupa yarışında avantaj kaybeden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Stanimir Stoilov, lig ve kupadaki kritik süreçte ara transferin sonuna kadar kadroya yeni golcü takviyesi yapmak için arayışlarını hızlandırdıklarını söyledi. Stoilov, "Bazı zorluklar yaşıyoruz. Tüm santrforlarımız sakat durumda. Emersonn maalesef sakatlandı. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Çünkü hepsi neredeyse minimum 20-25 gün sahalardan uzak kalacak. Kubilay geri döndü ancak 4 ay antrenmansız kaldı ve bir operasyon geçirdi. Önümüzdeki günlerde bir santrfor daha bulmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı. Göztepe'de stoper Koray da sakatlanmıştı.

6 ŞUBAT FELAKETİ UNUTULMADI

Göztepe, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük deprem felaketlerinde hayatını kaybedenleri depremin 2'nci yıl dönümünde unutmadı. Göztepeli oyuncular kupada Gaziantep FK önünde sahaya 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmak için, "UNUTMAYACAĞIZ" temalı tişörtlerle ısınma çalışmalarına çıktı. Siyah ağırlıklı giyinen taraftarlar, maçın 6'ncı dakikasında alkışlarla deprem felaketinde hayatını kaybedenleri andı. Alkışlara saha içinde iki takımın futbolcuları ve teknik heyetleri de eşlik etti.

Kaynak: DHA

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