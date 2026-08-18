Göztepe, Samsunspor ile 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, Samsunspor ile 3-3 Berabere Kaldı

Göztepe, Samsunspor ile 3-3 Berabere Kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, ilk hafta maçında Samsunspor ile 3-3 berabere kalırken fırsatları değerlendiremedi.

TRENDYOL Süper Lig'de 1'inci haftanın kapanış maçı adeta nefesleri kesti. Avrupa kupaları hedefiyle 2026-2027 sezonuna başlayan Göztepe, deplasmanda Samsunspor'la gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kaldı. Maça hızlı giriş yapan Göztepe henüz 3'üncü dakikada yeni transferi Alex Matos'la öne geçerken devreye kadar üstünlüğünü koruyamadı ve ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladı. Göz-Göz'de 46'ncı dakikada bu kez diğer yeni transfer, hazırlık döneminin yıldızı Sinclair Armstrong sahne aldı. İrlandalı golcü ikinci yarı başlar başlamaz ağları sarstı. Samsunspor 58'de Marius Mouandilmadji ile penaltı kaçırırken, oyuna sonradan giren Efkan 65'te Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi.

Öne geçmesinin ardından net fırsatları kaçıran Göztepe, 90'ıncı dakikada eski oyuncusu Celil'e engel olamadı. Celil, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımını galibiyetten eden golüne sevinmedi. Sezona 1 puanla başlayan İzmir ekibinde savunmadaki eksikler ise sıkıntı yarattı. Defansın sigortası olan Malcom Bokele ve yeni transfer Sonko Sundberg sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, 19 yaşındaki Ege Yıldırım ilk 11'de sahaya çıktı. Ege'nin 29'uncu dakikada topa elle müdahalesi sonucu Samsunspor penaltı kazandı. Göztepe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği, golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique'nin yanı sıra İngiliz orta saha Alex Matos ve Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili ilk 11'de yer buldu.

JUAN OYUNA GİRDİ

Matos ve Armstrong ilk maçlarında gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin Bodrum FK'dan renklerine bağladığı kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ise 90 dakika yedek bekledi. Göztepe'de satışı gündemde olan oyunculardan Brezilyalı golcü Juan Silva Samsun deplasmanında kafilede yer alırken, Nijeryalı orta saha Anthony Dennis kadroya alınmadı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın kapısından dönen, hazırlık maçlarında transfer beklentisi nedeniyle forma giymeyen Juan, 61'inci dakikada Armstrong'un yerine oyuna dahil oldu. Geçen sezonun en skorer oyuncusu olan Juan 80'inci dakikada mutlak bir gol kaçırdı.

SAMSUN'DA YİNE KAYIP

Göztepe, Samsun'da kazanamama geleneğini yine sürdürdü. Son olarak 2016-2017 sezonunda kırmızı-beyazlıları deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Göztepe daha sonraki 4 maçta da gülemedi. Göztepe, Samsun'daki son 4 müsabakanın 3'ünü kaybederken, 1'inde berabere kaldı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov ise seyir zevki yüksek bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi. Samsun'da önemli fırsatlar bulduklarını anlatan Bulgar çalıştırıcı, "Yakaladığımız fırsatları kesinlikle çok daha iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bizim gibi sıkı savunma yapan bir takımın bir maçta 3 gol yemesi kesinlikle normal değil" dedi.

'HAKEMLER BİZE SAYGI DUYMALI'

Maçın belli bölümlerinden memnun olmadığını ifade eden Stoilov, "Özellikle son 15 dakikada sahaya koyduğumuz karakterden memnun değilim. Bu oynadığımız ilk resmi maçtı. Ben kesinlikle yorgunluk gibi bahaneleri kabul edemem. Bunun dışında belirtmek istediğim bir nokta da hakemin bir hatası vardı. 19 yaşında bir oyuncumuzun müdahalesi sonrası kesinlikle hiç kimsenin vermeyeceği bir penaltı pozisyonunda verilen bir penaltı var. Biz Göztepe olarak hedefleri olan bir takımız, geçen sene de daha önce de hedeflerimiz vardı. Yine hedeflerimiz var. Bize saygı duyulması gerekildiğini düşünüyorum. Geçen yıl da bu tarz birçok hata yaşandı. Gerçekten bunları görmekten yoruldum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Samsunspor ile 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Yüzüğü taktı Uzak Şehir’in Kadir’inin sır gibi sakladığı sevgilisi Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi

12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:40:25. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Samsunspor ile 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.