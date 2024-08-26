Göztepe, savunma oyuncularıyla gol atmaya devam ediyor - Son Dakika
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Göztepe, savunma oyuncularıyla gol atmaya devam ediyor

Göztepe, savunma oyuncularıyla gol atmaya devam ediyor

Göztepe, ilk 3 haftada 3 gol atarken bu gollerin ikisi savunma oyuncularından geldi. Takımın yeni transferi Juan ise 1 asist yapmayı başardı. Yalçın Kayan'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

26.08.2024 10:34
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Göztepe, ilk 3 hafta itibariyle 3 gol atarken bu gollerin ikisi savunma oyuncularından geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 hafta itibariyle 3 puan toplayarak yoluna devam ediyor. Bu süreçte ilk maçında Antalyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Fenerbahçe ile İzmir'de 2-2 berabere kaldı. Göz-Göz, ligin üçüncü haftasında ise Alanyaspor'a konuk oldu ve rakibiyle karşılıklı birer gol atarak sahadan ayrıldı. Henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 3 gol gördü. İzmir ekibinde bu gollerin sadece birisini forvet oyuncusu olan Romulo atarken, diğer iki golü ise savunmadan öne çıkan isimler olan Koray Günter ve Heliton kaydetti. Böylece Göztepe'de şimdiye kadar atılan gollerin ikisini defans oyuncuları atmış oldu.

Öte yandan Göztepe'nin bir diğer yeni transferi Juan, 2 maçta toplam 67 dakika süre alırken bu süreçte gol atamasa da 1 asist yapmayı başardı.

Yalçın Kayan'ın durumu henüz netleşmedi

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenen ve takım arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına gittiği iddia edilen Yalçın Kayan, daha sonra ise teknik direktör Stanimir Stoilov'la tartıştığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde oynanan Alanyaspor maçında kadroya alınmayan 25 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Göztepe yönetiminin ise öncelikle Stoilov ile bir görüşme gerçekleştireceği ve Bulgar çalıştırıcının vereceği karara göre Yalçın'ın takımdaki geleceğinin belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan Yalçın Kayan için RAMS Başakşehir'in Göztepe ile temas kurduğu iddia edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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