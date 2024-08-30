Göztepe, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Maçta Göztepe taraftarı yer alamayacak.

30.08.2024 10:46
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

İzmir temsilcisinde tedavisine devam edilen kaleci Arda Özçimen, Bodum ekibi karşısında kadrodaki yerini alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sezonun 2. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki olaylar nedeniyle verildiği "2 maç tarafsız sahada oynama" cezası Tahkim Kurulu tarafından "1 maç seyircisiz oynama" olarak değiştirilen Göztepe, Bodrum FK karşısında taraftar desteğinden mahrum kalacak.

Konuk ekip taraftarı ise belirlenen kontenjan dahilinde müsabakayı takip edebilecek.

Göztepe sezonun ilk 3 maçında da sahadan beraberlikle ayrılırken 3 puanlı Sipay Bodrum FK ise Süper Lig'deki ilk sezonunda ilk galibiyetini geçen hafta Tümosan Konyaspor'u 3-1 yenerek aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak - Son Dakika

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