Göztepe, Sivasspor'u Geride Bıraktı - Son Dakika
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Göztepe, Sivasspor'u Geride Bıraktı

Göztepe, Sivasspor\'u Geride Bıraktı

Sivasspor, Göztepe ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Göztepe'nin golü Matsuki'den.

09.03.2025 14:53
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol taraftan Efkan Bekiroğlu'nun yaptığı ortada altıpas üzerinde Rej Manaj'ın yaptığı kafa vuruşunda direkten dönen topu kaleci Lis kontrol etti.

14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Rodrigues'in içeri çevirdiği top savunmadan sekerek kaleci Lis'te kaldı.

19. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde Mirsohi'nin kafa vuruşunda direğe çarpan top oyun alanını terk etti.

33. dakikada Miroshi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzeri sağ tarafından Matsuki, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. (0-1)

43. dakikada Koray Günter, Koita'ya yaptığı faul sonrası hakem Burak Pakkan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Koray'ı oyun alanını dışına gönderdi.

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussammy, Charisis, Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj (Simic dk. 9, (Bekir Böke dk. 33))

Yedekler: Nikolic, Menig, Bieganski, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail Köybaşı, Ahmed Ildız, Juan, Matsuki

Yedekler: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Hugo, Kubilay Kanatsızkuş, Emersonn, Doğan Erdoğan, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tijanic, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Toilov

Gol: Matsuki (dk. 33) (Göztepe)

Kırmızı kart: Koray Günter (dk. 43) (Göztepe)

Sarı kartlar: Nielsen, Miroshi (Göztepe), Ziya Erdal (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Sivasspor'u Geride Bıraktı - Son Dakika

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