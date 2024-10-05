Göztepe, Sivasspor'u Son Dakika Golüyle Yendi - Son Dakika
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Göztepe, Sivasspor'u Son Dakika Golüyle Yendi

Göztepe, Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı. Maçın son golü 90+4'te geldi.

05.10.2024 18:39
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de 8'inci hafta karşılaşmasında evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelen Göztepe son dakika golüyle Sivasspor'u yendi: 3-2. Göztepe henüz 6'ncı dakikada Romulo ile gol perdesini açarken, 10'uncu dakikada Solet farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci yarıda toparlanan Sivasspor önce 55'te Uğur ile farkı bire indirdi, 57'de Meing beraberliği getirdi. Göz-Göz, Chelsea'den transfer ettiği Fofana'nın 90+4'üncü dakikada Fofana'nın golüyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Göztepe puanını 12 yaparken, Sivasspor 8 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışından sonra ceza sahası içinde Juan ve Solet'in kafayla aktardığı topla buluşan Romulo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

10'uncu dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Solet, topla ilerledikten sonra ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

31'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Pritchard topun başına geçti. Pritchard'ın şutunu kaleci Lis son anda çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 2-0 önde tamamladı.

47'nci dakikada Solet'in ara pasında sağ çaprazda Romulo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı golcünün şutunda top yan ağlarda kaldı.

55'inci dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Uğur Çiftçi'nin şutunda top ağlara gitti: 2-1.

57'nci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Menig ceza sahasına girmeden attığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

90 +4'üncü dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Romulo'nun ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Fofana yerden ser bir vuruşla kaleci Ali Şaşal'ı mağlup etti: 3-2. Göztepe sahadan 3 puanla ayrıldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan

GÖZTEPE: Lis - Taha, Heliton, İsmail (Dk. 74 Ahmed), Nazım, Dennis (Dk. 90 Hugo), Solet (Dk. 74 Nielsen), Tijanic (Dk. 59 Matsuki), Djalma, Juan (Dk. 73 Fofana), Romulo

SİVASSPOR: Ali Şaşal - Sonko, Radakovic (Dk. 62 Turgunboev), Camara, Murat (Dk. 46 Turaç), Charisis, Moutoussamy (Dk. 82 Bieganski), Uğur, Rodrigues, Balde (Dk. 46 Menig), Koita (Dk. 25 Pritchard)

GOLLER: Dk. 6 Romulo, Dk. 10 Solet, Dk. 90 +4 Fofana (Göztepe), Dk. 55 Uğur, Dk. 57 Menig (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sonko, Menig (Sivasspor), Ahmed Dennis, Romulo, Heliton (Göztepe)

Kaynak: DHA

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