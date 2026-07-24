Göztepe Slovenya\'da 4\'te 4 Yaptı

Göztepe, Slovenya kampında çıktığı 4 hazırlık maçını da kazanarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdürürken, oynadığı hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, kampta çıktığı ilk dört hazırlık karşılaşmasını da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir temsilcisi, ilk hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Gorica'yı 2-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Ukrayna temsilcisi Cherkasy'yi de aynı skorla geçti. Göztepe, üçüncü sınavında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra'yı 2-1 yenmeyi başarırken, dün oynanan dördüncü hazırlık maçında ise bir diğer Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup etti.

Böylece Slovenya kampında çıktığı ilk dört hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, kampın son provasını 26 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ekibi Rudes karşısında yapacak. Bu mücadeleyle birlikte Göztepe, Slovenya kampındaki hazırlık maçlarını tamamlayacak.