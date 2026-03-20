Göztepe: Sporun Her Branşında Başarı

TÜRKİYE'nin köklü kulüplerinden Göztepe futbolun yanı sıra diğer branşlarda da yakaladığı başarılarla adından söz ettirdi. 100 yaşını geçen sezon geride bırakan Göztepe, onursal başkan Mehmet Sepil'in liderliğinde geliştirdiği 19 branş ve bünyesinde barındırdığı yaklaşık 5 bin sporcuyla ülkenin en gözde spor kulüplerinden biri oldu. Futbolda 2 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketiyle Türkiye'deki ilk yabancı yatırımcıyı bünyesine kattı. Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen ise ülkenin ilk yabancı başkanı olarak tarihe geçti.

Göztepe, geçen sezondan bu yana devler arenasında üst sıraları hedeflerken, milli araya 43 puanla 6'ncı sırada girip Avrupa kupalarına katılma ümidini sürdürdü. Futboldaki sportif, kurumsal ve ekonomik başarılar diğer branşlara da yansımayı başaran Göztepe'de kadın voleybol takımı kulübün 100'üncü yılında Sultanlar Ligi'ne adını yazdırdı. Takım bu sezon ilk kez mücadele ettiği Sultanlar Ligi'nde kümede kalmayı başardı. Ayrıca Göztepe'nin küçük ve midi kız voleybol takımları İzmir şampiyonu olurken, genç takım 3'üncü sırada yer aldı. Yıldız takım ise yoluna namağlup olarak devam etti.

HENTBOL YENİDEN SÜPER LİG'DE

Göztepe Erkek Hentbol Takımı ise bu sezon liginde şampiyon olarak 5 sezon sonra Süper Lig'e geri döndü. Son olarak 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılılar, uzun süren hasrete son vererek başarıyı şampiyonluk kupasıyla taçlandırdı. Kadın hentbol takımı da bu sezon Süper Lig'de yer aldı. Play-Out maçları oynayan takım bitime 8 karşılaşma kala Süper Lig'de tutunabilmek adına kıyasıya mücadelesini sürdürüyor. Mehmet Sepil'in girişimleriyle tam 20 yıl sonra yeniden parkeye adım atan erkek basketbol takımı ise serüvenine 2'nci Lig'de başladı. İzmir ekibi, şu ana kadar iyi bir performans ortaya koyup Play-Off potasına adını yazdırdı.

SU TOPU TAKIMI AVRUPA'DA TEMSİL EDİYOR

Göztepe Kadın Su Takımı ise ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Bolu ve Ankara'da gerçekleştirilen 2 lig etabını da namağlup tamamlayan takım, Challenge Cup'ta Malta'da sahne alacak. Sarı-kırmızılılar yarı final ayağında hafta sonu İtalya'nın Portuense takımıyla karşı karşıya gelecek. Cimnastikte ise milli sporcu Ferhat Arıcan'la yola çıkan Göztepe bu branşta da büyük başarılara imza attı. Arıcan, son olarak 15 Mart tarihinde Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Paralel Bar'da 3'üncülük elde ederek madalyanın sahibi oldu.

MEHMET SEPİL: SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, tüm branşlarda yakalanan başarılardan gurur duyduklarını dile getirdi. Göztepe'nin sadece bir futbol takımı olmadığını büyük bir spor kulübü olduğunu ifade eden Sepil, "Futbol takımımız Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veriyor. Elbette bu başarıyı çok istiyoruz. Voleybolda kızlarımız Sultanlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Hentbolda erkek takımımız yeniden Süper Lig'de, kadın sporcularımız da aynı şekilde. Önümüzdeki sezon hem erkeklerde hem kadınlarda hentbolda Süper Lig'de olmayı hedefliyoruz. Basketbolda yolumuza emin adımlarla devam ederken, su topunda Avrupa'dayız. Bu bizim adımıza çok önemli bir yol" dedi.

'HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR'

Cimnastikte Ferhat Arıcan gibi çok değerli bir sporcuya sahip olduklarını belirten Mehmet Sepil, "Ferhat hem sporcu hem de yönetici olarak kulübümüze çok önemli katkılar sağlıyor. Biz Göztepe olarak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Atletizmde de yatırımlarımız olacak. Hedefimiz atletizmde olimpiyatlara 2 ya da 3 sporcu göndermek. Spor okullarımızla çocuklarımıza ve gençlerimize spor sevgisini aşılıyoruz. Göztepe olarak sporun her alanında varız. Taraftarımızı da teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği çok önemli. Her zaman bizim yanımızda oldular ve olmaya devam edecekler" diye konuştu.