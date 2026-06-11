Şampiyonluk töreninde Göztepe takım kaptanı Kübra Kuş'a kupa ve madalyaları Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Belediye Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin takdim etti. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında mücadele eden su topu takımı bu sezon Göztepe bünyesine geçmişti.
Son Dakika › Spor › Göztepe Su Topu'da Şampiyon! - Son Dakika
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