Göztepe, Gençlerbirliği maçında Süper Lig'i garantilemesi durumunda 20 oyuncu kariyerinde ilk kez kupa kazanacak - Son Dakika
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Göztepe, Gençlerbirliği maçında Süper Lig'i garantilemesi durumunda 20 oyuncu kariyerinde ilk kez kupa kazanacak

Göztepe, Gençlerbirliği maçında Süper Lig\'i garantilemesi durumunda 20 oyuncu kariyerinde ilk kez kupa kazanacak

Göztepe, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçını kazanması halinde Süper Lig'e dönecek ve 20 oyuncu kariyerlerinde ilk kez kupa sevinci yaşayacak. Şu anda kadroda bulunan 27 oyuncunun sadece 7'si daha önce şampiyonluk yaşarken, kalan 20 oyuncu henüz lig şampiyonluğu kazanamadı. Göztepe'de ayrıca 7 oyuncu daha önce kupa kazanmış durumda.

24.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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Göztepe, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında Süper Lig'i garantilemesi durumunda 20 oyuncu kariyerinde ilk kez kupa kazanma sevinci yaşayacak.

Trendyol 1. Lig'İin 32. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanması durumunda rakiplerinin durumuna bakmaksızın iki yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönecek olan Göztepe'de birçok oyuncu ilk kez kupa sevinci yaşamaya hazırlanıyor. Mevcut kadrosunda bulunan 27 oyuncunun sadece 7'si şampiyonluk sevinci yaşarken, kalan 20 oyuncu ise kariyerlerinde lig şampiyonluğu kazanamadı.

7 oyuncu daha önce kupa kazandı

Hafta sonu Süper Ligi garantilemesi durumunda Göztepe'de 7 oyuncu kupa koleksiyonlarına yeni bir kup daha ekleyecek. Sarı-kırmızılılarda İsmail Köybaş, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 1'er kez Süper Lig'de, Atınç Nukan, Beşiktaş ile Süper Lig'de, Celil Yüksel, Galatasaray ile Süper Lig ve Samsunspor ile de 1. Lig'de, Ahmet Ildız, Pendikspor ile 1. Lig play-off finalinde, Kubilay Kanatsızkuş 1. Lig'de, Ogün Bayrak, Kırşehir ile 3. Lig'de, Nielsen ise Belçika ekibi Gent ve İsveç temsilcisi Malmö ile toplam 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlkler yaşanacak

Bu sezon Göztepe'nin mevcut 27 kişilik kadrosunda bulunan fakat henüz kariyerinde kupa sevinci yaşayamayan 20 oyuncu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda; Mateusz Lis, Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, Tarkan Serbest, Heliton, Ege Yıldırım, Yalçın Kayan, Billal Messaoudi, Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, Turgay Gemicibaşı, İzzet Malak, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah, Mame Diouf, Pascal Lundqvist ve Romulo kariyerlerindeki ilk kupayı kazanmaya hazırlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Gençlerbirliği maçında Süper Lig'i garantilemesi durumunda 20 oyuncu kariyerinde ilk kez kupa kazanacak - Son Dakika

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