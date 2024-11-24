Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Avrupa hedefi benim için önemli' - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Avrupa hedefi benim için önemli'

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: \'Avrupa hedefi benim için önemli\'

Göztepe'nin Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettiği maç sonrası teknik direktör Stanimir Stoilov, yüksek hedeflerini açıkladı. Genç oyuncularıyla birlikte başarıyı hedeflediklerini vurgulayan Stoilov, takımın gelişim sürecine dikkat çekti.

24.11.2024 22:07  Güncelleme: 22:33
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GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Yüksek hedefi ben koydum. Oyuncularım da bu hedefi takip ediyor. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan en iyisini vermek ve iyi oynamak" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Stanimir, Stoilov basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Stoilov, "Takımımızın bu maçta oyunundan mutluyum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Biz buraya futbolumuzun ne kadar iyi olduğunu göstermeye geldik. İlk 10 dakika skor iyi değildi ama oyun kötü diyemeyiz. Beşiktaş güçlü bir takım ve hatalarımızı değerlendirdi. Daha sonra kontrolü elimize aldık. İkinci yarıda da golleri bulduk. Biz genç bir takımız. Belki de ligin en genç takımıyız. Her maç kendimizi göstermemiz, her gün çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyeti Beşiktaş gibi güçlü bir takım karşısında aldığımız için mutluyuz. İyi bir hocayla çalışıyorlar. Bizim için çok değerli bir galibiyet" diye konuştu.

'KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Kariyerinde genel olarak 4'lü savunmayı tercih ettiğini ancak Göztepe'de 3'lü savunma kullandıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Ben kariyerimde genelde 4'lü oynadım. Çok az 3'lü savunma ile çıktım. Ama Göztepe'de takım buna alışıktı. Transferlerde buna özgü yapılmıştı. Oyun tarzında bazı değişiklikler yaptık. Geride 3'e 3 karşılaşıyoruz ve bu bize avantaj veriyor. Orta alanda da daha fazla oyuncuyla bulunuyoruz. Biz önde baskı yapan agresif bir takımız. Bunu yaptığımız zaman defans oyuncularımız bire bir kalabiliyor. Faul yapabiliyorlar. Bu da oyunun bir parçası. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. 22 yaşından büyük oyuncumuz yok. Bu oyuncular kendilerini göstermek istiyorlar. Kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Böyle galibiyetlerden sonra takımda rehavet olabiliyor. Bunu önlemeli ve yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA HEDEFİNİ BEN KOYDUM, OYUNNCULARIM DA BU HEDEFİ TAKİP EDİYOR

Avrupa hedefini kendisinin koyduğunu belirten Stoilov, "Yüksek hedefi ben koydum. Oyuncularım da bu hedefi takip ediyor. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan en iyisini vermek ve iyi oynamak. Bunu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben hedeflerimi hep en yükseğe koyarım. Bazen imkansız gözükse bile takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Türkiye'de iyi takımlar var. Biz 2 farkla öne geçtiğimiz maçlarda kaybettik. Biz iyi oynar ve kendi oyunumuzu sergilersek Avrupa hedefi uzak değil. Bir maç kazanır bir maç kaybedersek bu hedeften uzaklaşırız. Genç oyuncularda zaman zaman rehavet olabiliyor. Biz bunu durdurmak için her şeyi yapacağız. Takımı ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacağız" dedi.

'TAKTİKSEL DİSİPLİNİ SAĞLADIĞINIZ ZAMAN HER SKORU ÇEVİREBİLİRSİNİZ'

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından dönebileceklerine ihtimal verip vermediğiyle ilgili gelen soru üzerine Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu akşam güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlar statları doldurdukları zaman güzel oluyor. Tizim stadımız her maç doluyor ve bu bize inanılmaz destek veriyor. 2-0 olunca bazı şeyler gerçekçi gözükmeyebiliyor. 3-0, 4-0'a gitme tehlikesi var. Ama ben takımıma güveniyordum. Biz bunu başardık. Taktiksel disiplini sağladığınız zaman her skoru çevirebilirsiniz. Bugün bunu yaptığımız için çok mutluyuz."

Kaynak: DHA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Avrupa hedefi benim için önemli' - Son Dakika

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