Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Süper Lig\'e Sonuna Kadar Hak Ediyoruz

Spor

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bu güzel ve büyük kulüp taraftarıyla, stadıyla, tesisleriyle, organizasyonuyla Süper Lig'de olmayı sonuna kadar hak ediyor." dedi.

Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Süper Lig'e çıkmayı başardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Göztepe'ye tek bir hedefle geldiğini ve bunu da başardıklarını kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"Bu güzel ve büyük kulüp taraftarıyla, stadıyla, tesisleriyle, organizasyonuyla Süper Lig'de olmayı sonuna kadar hak ediyor. Göztepe, futboldan keyif alan ve insanların futboldan keyif almasını sağlayan Türkiye'deki nadir kulüplerden biri. Belki Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi sayabiliriz, bir de Göztepe'yi sayabiliriz. Çünkü taraftarımız neredeyse her maç stadı doldurdu. Her maçta kapalı gişe oynadık. Bu kulüpler sadece bu keyfi veriyorlar taraftarlarına ve Türk futbolseverlere."

Futbolculara teşekkür

Stanimir Stoilov, oyuncularını tebrik ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çalıştığımız bu 5 ay boyunca onlara söylediğim her şeyi, tüm kurallarımı çok iyi bir şekilde takip ettiler ve çok iyi bir şekilde çalıştılar. Hepsi çıkmayı hak etti. Çok profesyonel ve çok sıkı bir çalışma ortaya koydular. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahiptik. Ama bu oyuncu grubunun iyi olmasında şöyle bir faktör de vardı. Gerçekten takımımızda Atınç ve İsmail gibi iki muhteşem kaptan vardı. Onlar aynı zamanda karakterleriyle takıma çok iyi liderlik ettiler. Takımın her zaman belli bir düzeyde kalmasını, kimsenin düşmemesini sağladılar. Her zaman, herkesin takımın başarısına odaklanmasını sağladılar. Özellikle Atınç oynamamasına rağmen gördüğüm en büyük profesyonellerden biriydi. Gerçekten hiçbir zaman çalışmayı bırakmadı. Her zaman da futbolculara çok iyi bir şekilde İsmail'le birlikte liderlik etti."

Stoilov, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Onlardan sadece seneye de bu şekilde devam etmelerini, iyi günde kötü günde arkamızda olmalarını istiyoruz. Çünkü seneye daha zor maçlarımız olacak. Burada hep beraber yolumuza çok iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Gerçekten taraftarlarımız muhteşem ve bu muhteşem taraftarlarımız için biz her zaman her şeyimizi vermeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm teknik kadroya, kulüp için mücadele eden çalışanlara, idarecilere, herkese teşekkür eden Stoilov, kulüp başkanı Rasmus Ankersen ile Mehmet Sepil'in de kendilerine verdikleri desteğin başarıya katkı sağladığını kaydetti.

Bulgar teknik adam, Gençlerbirliği karşısında ilk yarı çok iyi oynadıklarını belirterek, "Bugün oyuncularım gol gelene kadar çok sabırlıydı. Bu sabırdan vazgeçmediler ve büyük bir mücadele ortaya koydular. Hırslarını bir an olsun kaybetmediler. Bizim için bu gerçekten çok önemliydi." diye konuştu.

Avrupa'da birçok kategoride teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Stoilov, "Ben zor işlerin hocasıyım. Aslında buraya da bu yüzden geldim. Buraya zoru başarmak ve takımı Süper Lig'e çıkarmak için geldim. Geldiğimizde bazı değişiklikler yaptık. Daha agresif, daha hırslı, daha önde basan bir Göztepe yaratmaya çalıştık ve bunun rakiplerimize maçlarda sıkıntılar yarattığını düşünüyorum. Bunun aynı zamanda başarıyı getirip, bize Süper Lig'in kapısını açan unsurlardan olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Stoilov'un basın toplantısı sırasında toplantı odasına gelen sarı-kırmızılı futbolcular, tezahüratlarla Stoilov'u ıslatarak Süper Lig'e çıkmayı kutladı.