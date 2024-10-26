Göztepe - Trabzonspor: 0-0 İlk Yarı - Son Dakika
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Göztepe - Trabzonspor: 0-0 İlk Yarı

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Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı ilk yarıyı tamamladı.

26.10.2024 21:45
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- Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

İZMİR - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada gelişen Göztepe atağında Djalma'nın sol kanattan kullandığı uzun taç atışında Trabzonspor kalecisi Uğurcan topu kontrol etmek isterken Solet'nin müdahalesiyle topu elinden kaçırdı. Solet'nin şutu ağlarla buluşurken hakem Cihan Aydın faul kararı verdi.

28. dakikada Göztepe yarı sahası sol iç kısmında topla buluşan Trabzonsporlu Banza, Dennis'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Dennis'e doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Göztepe 10 kişi kaldı.

34. dakikada Göztepe savunmasında Koray'ın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Fofana, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi. Uygun pozisyonda şut çekeceği esnada Trabzonspor savunmasında Eren'in kritik müdahalesi, Fofana'ya gol şansı vermedi.

39. dakikada Trabzonspor atağında topu kapan Göztepeli oyuncuların kontra atağında Juan'ın pasında Fofana topu Tijanic'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tijanic'in vurduğu şutu Trabzonspor kalecisi Uğurcan çıkardı.

Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Uğur Sarı

Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Malcom Bokele Mputu, Djalma Silva, Ogün Bayrak, Anthony Junior Dennis, David Tijanic, Isaac Solet, Juan, Datro Fofana

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Victor Hugo Gomes Silva, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İzzet Malak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Batista Mendy, Eren Elmalı, John Lundstram, Edin Visca, Enis Bardhi, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Pedro Malheiro, Simon Banza, Denis Draguş

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Serdar Saatçı, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Umut Bozok, Cihan Çanak, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kırmızı kartlar: Dennis (dk. 28) (Göztepe)

Sarı kartlar: Stoilov (Göztepe), Pedro Malheiro (Trabzonspor)

Göztepe - Trabzonspor: 0-0 İlk Yarı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe - Trabzonspor: 0-0 İlk Yarı - Son Dakika

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