Göztepe, transferde 3 oyuncuyla anlaşma sağladı

1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek Göztepe, ara transferde 3 oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya takımında forma giyen Brezilyalı stoper Heliton'la el sıkıştı. Ardından rotayı Norveç'e çeviren Göz-Göz, Sarpsborg takımında top koşturan İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i listesine aldı ve 26 yaşındaki futbolcuyu kente davet etti.

Yurt içinde de taramalarını sürdüren Göztepe'nin Başakşehir'den Paulin Keny'nin işini bitirdiği öğrenildi. Senegalli golcüyü ikna eden sarı-kırmızılıların, Başakşehirli yöneticilerle de anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi. Geçen sezon Başakşehir'e imza atan 24 yaşındaki Keny, 2023-2024'te 13 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Golle tanışamayan oyuncu, genellikle yedek soyundu. Göztepe'nin en kısa zamanda 3 futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.