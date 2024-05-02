Göztepe, transferlerin katkısıyla Süper Lig\'e yükseldi

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Ara transfer döneminde Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso'yu kadrosuna katan Göztepe, bu futbolcuların toplam 10 gol, 4 asistlik performansıyla Süper Lig'e yükselirken önemli katkı aldı.

Trendyol 1. Lig'de bitime iki hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, bu sezon birçok oyuncusundan maksimum verim alırken, devre arasında transfer ettiği Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso da önemli işler yapmayı başardı. Sezonun birçok bölümünde gol yollarında sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılarda, Romulo Cardoso'dan 5 gol 3 asistlik katkı alırken, üretken bir takım haline geldi. Ramon-Pascal Lundqvist ile de orta saha ve hücum bölgesinin etkili olan İzmir ekibi, İsveçli futbolcunun da 4 gol, 1 asistlik performans göstermesini sağladı. Orta saha bölgesine rotasyon oyuncusu yapılan Turgay Gemicibaşı müsabakaların genel olarak ikinci yarılarında şans alsa da gol katkısı vermeyi başaramadı. Son olarak transferlerden Heliton ise gelir gelmez savunmanın en önemli oyuncularından birisi olurken, 1 gollük katkısıyla hücuma katkı verdi. Böylece Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı bu 4 oyuncu toplam 14 gole doğrudan katkı vererek, Süper Lig'e çıkılmasında önemli bir role sahip oldu.

Stoilov'un prensi Dennis

Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un takımın başına gelmesiyle U19'dan A takıma yükselen 2004 doğumlu Dennis, 12 lig maçında bin 98 dakika süre aldı. Bu süreçte orta sahada gösterdiği performansıyla beğenileri kazanan Nijeryalı futbolcu, iki kez de rakip fileleri havalandırarak önemli bir katkı verdi. 11'in değişilmez ismi olan Dennis; Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso'dan sonra yeni transfer etkisi yaptı. - İZMİR