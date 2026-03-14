Göztepe ve Alanyaspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Göztepe ve Alanyaspor 2-2 Berabere Kaldı

14.03.2026 22:29
Göztepe, 90+8. dakikada yediği golle Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Galibiyet hasreti devam ediyor.

STAT: İsonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener

GÖZTEPE: Lis – Godoi, Heliton, Bokele, Ogün (Dk. 57 Arda Okan), Cherni (Dk. 86 Mohammed), Dennis, Miroshi, Antunes (Dk. 57 Krastev), Jeferson (Dk. 57 Janderson), Juan (Dk. 89 Efkan)

CORENDON ALANYASPOR: Victor – Lima (Dk. 90+3 İbrahim), Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan (Dk. 90 Meschak), Janvier, Makouta (Dk. 69 Enes), Hagi (Dk. 89 Efecan), Hwang, Mounie (Dk. 69 Güven)

GOLLER: Dk. 7 Juan, Dk. 59 Janderson (Göztepe), Dk. 15 Hagi, Dk. 90+8 İbrahim (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Aliti, Lima, Victor (Alanyaspor), Bokele, Jeferson, Miroshi (Göztepe)

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, galibiyet hasretini Corendon Alanyaspor maçında da dindiremedi: 2-2. Göztepe, evinde 2-1 önde götürdüğü maçın 90+8'inci dakikasında yediği golle galibiyeti kaçırdı. Maçın 7'nci dakikasında Juan ev sahibi takımı öne geçirirken, Alanyaspor'da Hagi 15'inci dakikada skoru eşitledi: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 berabere sona erdi. Göztepe 59'uncu dakikada Janderson'un golüyle bir kez daha üstünlük kurdu: 2-1. Alanyaspor dakikalar 90+8'i gösterdiğinde İbrahim'in golüyle beraberliği yakaladı: 2-2. Göz-Göz bu sonucun ardından 43 puana yükseldi ve Avrupa yolundaki rakibi Rams Başakşehir'in lider Galatasaray'a yenilmesiyle 5'inci sıraya adını yazdırdı. Alanyaspor ise 28 puanla orta sıralarda kaldı.

4'üncü dakikada Göztepe penaltı kazandı. Antunes'in ortasında Jeferson'dan seken top Dennis'in önünde kaldı. Alanyaspor'da Makouta'nın Dennis'i düşürmesiyle hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon yaklaşık 3 dakika boyunca VAR'da incelendi ancak karar değişmedi.

7'nci dakikada Juan penaltıyı kullandı, top kaleci Victor'dan sekti. Pozisyonu takip eden Juan dönen topu filelere gönderdi: 1-0.

15'inci dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan frikikte Hagi topun başına geçti. Rumen oyuncu sert bir vuruşla frikikten ağları sarstı: 1-1.

35'inci dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Ruan'ın getirdiği topla ceza sahası içinde Mounie buluştu. Mounie'nin sert şutunda top kaleci Lis'ten döndü.

41'inci dakikada Hagi'nin pasında topla buluşan Hwang kaleci Lis'in önde olduğunu gördü ve uzaktan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Lis'in üzerinden az bir farkla auta çıktı.

55'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Cherni'nin sol kanattan kullandığı kornerde Heliton kafayı vurdu, kaleci Victor gole izin vermedi.

59'uncu dakikada Göztepe 2-1 öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Krastev'in ara pasında Janderson sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu: 2-1. VAR'dan gelen potansiyel faul uyarısı üzerine hakem Asen Albayrak pozisyonu kenardan izledi. Albayrak, kararını değiştirmedi ve Göztepe'nin golünü geçerli saydı.

70'inci dakikada kontra atağa kalkan Göztepe'de Janderson sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Brezilyalı oyuncunun pasında Krastev bomboş durumda şutunu çekti, top yandan oyun alanını terk etti.

77'inci dakikada Hagi'nin kullandığı serbest vuruşta yerden giden top savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı.

90+8'inci dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Aliti'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 2-2. Müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe ve Alanyaspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

