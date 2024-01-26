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Göztepe ve Karşıyaka, ligdeki maçlarına devam ediyor - Son Dakika
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Göztepe ve Karşıyaka, ligdeki maçlarına devam ediyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Göztepe, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak. Karşıyaka Medical Point ise lider Bahçelievler Belediyespor'a konuk olacak. Her iki takım da ilk 4 iddiasını sürdürmek için galibiyet arayışında.

Göztepe ve Karşıyaka, ligdeki maçlarına devam ediyor
26.01.2024 - 11:27,
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Aras Kargo'ya 3-2 mağlup olan Göztepe yarın evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden 6'ncı sıradaki Göztepe taraftarı önünde de bir basamak üstünde yer alan rakibini yenerek ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta Göztepe'nin 7, Bodrum ekibinin 8 galibiyeti bulunuyor.

Hafta içindeki erteleme maçında deplasmanda 3'üncü sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen 4'üncü basamaktaki Karşıyaka Medical Point ise lider Bahçelievler Belediyespor'un konuğu olacak. Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım İstanbul'dan da zaferle dönüp ilk 4'teki yerini korumak istiyor. Lider Bahçelievler 14 maçta 13 galibiyet alırken sadece Karşıyaka'ya yenildi.

Kaynak: DHA
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