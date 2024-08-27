Göztepe, Victor Hugo'yu kadrosuna kattı

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de PFDK'nın 2 maç saha kapatma cezası değişmezse 4'üncü hafta maçında tarafsız sahada cumartesi günü Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Son olarak Brezilyalı golcü Juan Silva ve Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların orta saha Victor Hugo'yu da renklerine bağlayacağı kaydedildi. Ülkesi Brezilya'nın Flamengo takımında top koşturan 20 yaşındaki orta sahanın İngiliz ekibi Southampton tarafından İzmir ekibine kiralanacağı öğrenildi.

Flamengo'nun Göztepe gibi Sport Rebuplic şirketinin yönettiği İngiliz kulübünden Arjantinli defans oyuncusu Carlos Alcaraz'ı 19 milyon Euro karşılığında transfer ettiği, Victor Hugo'yu ise Southampton'a verdiği bildirildi. Hugo'nun da bu sezonu kiralık olarak Göztepe'de Süper Lig'de geçireceği dile getirildi. Flamengo altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu bu takımda geçen sezon 22 resmi maça çıkıp 473 dakika süre aldı. Göztepe'nin ayrıca Bulgaristan'ın Ludogorets takımında oynayan 26 yaşındaki Polonyalı ön libero Jakup Piotrowski'yi de kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı iddia edildi.