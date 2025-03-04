Göztepe Voleybol, Play-off Yarı Finalinde Bozüyük'ü Geçti - Son Dakika
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Göztepe Voleybol, Play-off Yarı Finalinde Bozüyük'ü Geçti

Göztepe Voleybol, Play-off Yarı Finalinde Bozüyük\'ü Geçti

Kadınlar Voleybol 1. Lig Play-off yarı final etabındaki ilk maçında Göztepe, Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. İzmir ekibi, bir sonraki maçını Bolu Belediyesi ile oynayacak.

04.03.2025 15:07  Güncelleme: 15:10
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Göztepe Voleybol, Kadınlar Voleybol 1. Lig Play-off yarı final etabındaki ilk maçında Bozuyuk Belediyesi Eğitimspor'u 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, A Grubu'nda normal sezonu lider olarak tamamlayıp, Vodafone Sultanlar Ligi için play-off oynama hakkı kazandı. İzmir ekibi, play-off yarı final etabındaki ilk maçında Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la, Antalya'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında ilk seti 23-25 kaybetmesine rağmen, diğer setleri 25-22, 25-22, 25-15 kazanarak 3-1 galip geldi.

İzmir temsilcisi, Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı finalleri A Grubu 2. maçında yarın saat 14.00'te Bolu Belediyesi ile karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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