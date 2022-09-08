Göztepe, Boluspor maçına hazır - Son Dakika
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Göztepe, Boluspor maçına hazır

08.09.2022 13:40
Göztepe, Boluspor maçına hazır

Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde Göztepe, son antrenmanını gerçekleştirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları çalıştı. Son bölümde şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanı tamamladı.

İzmir temsilcisi, bugün saat 14.45'te havayolu ile önce Ankara'ya, daha sonra ise karayolu ile Bolu'ya geçerek kampa girecek. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Boluspor maçına hazır - Son Dakika

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