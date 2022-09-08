İzmir temsilcisi, bugün saat 14.45'te havayolu ile önce Ankara 'ya, daha sonra ise karayolu ile Bolu'ya geçerek kampa girecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, Boluspor maçına hazır - Son Dakika

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