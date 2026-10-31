Göztepe, yarın Kuzeyboru'yu konuk ederek üst üste üçüncü galibiyetini arayacak - Son Dakika
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Göztepe, yarın Kuzeyboru'yu konuk ederek üst üste üçüncü galibiyetini arayacak

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Göztepe, yarın Kuzeyboru\'yu konuk ederek üst üste üçüncü galibiyetini arayacak
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Sultanlar Ligi'nde son iki maçını kazanan Göztepe, yarın saat 16.00'da İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda Kuzeyboru'yu ağırlayarak 3'te 3 hedefliyor. 8'inci sıradaki Göztepe'nin 4 maçta 2, 6'ncı sıradaki Kuzeyboru'nun 5 maçta 3 galibiyeti bulunuyor.

SULTANLAR Ligi'nde son 2 maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Beşiktaş'ı 3-1 (D) mağlup ederek çıkışa geçen Göztepe, yarın evinde Kuzeyboru karşısına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 6'ncı hafta mücadelesini Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek.

Müsabakanın biletleri Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel 103 TL'den satışa sunuldu. 8'inci sıradaki Göztepe'nin 4 maçta 2, 6'ncı basamaktaki Kuzeyboru'nun ise 5 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Ligde aynı saatte başlayacak müsabakalarda Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'a konuk olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Eczacıbaşı'nın misafiri olacak.

Kaynak: DHA
Türkiye Voleybol FederasyonuMustafa Kemal AtatürkVoleybolİzmirSporSon Dakika

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