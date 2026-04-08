Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala İzmir sokaklarından gelen bir görüntü Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı.

TEPKİ ÇEKEN PANKART

İzmir’de bir Göztepe taraftarının aracının arkasına astığı pankart, iki kulüp taraftarı arasındaki günlerdir devam eden tansiyonu artırdı. Söz konusu pankartta yer alan ''Sizin 'Aslan' dediğiniz TFF'nin kedisi'' ifadeleri, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılırken, Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti.

''SAHADA CEVABINI VERECEĞİZ''

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün simgesi olan "Aslan" üzerinden yapılan bu yakıştırmaya büyük tepki gösterdi. Pankartın sadece rekabet sınırları içinde kalmadığını savunan Galatasaraylı futbolseverler, karşılığını sahada alınacak galibiyetle verileceğini ifade etti.