Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına sayılı saatler kala İzmir sokaklarından gelen bir görüntü Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldırdı.
İzmir’de bir Göztepe taraftarının aracının arkasına astığı pankart, iki kulüp taraftarı arasındaki günlerdir devam eden tansiyonu artırdı. Söz konusu pankartta yer alan ''Sizin 'Aslan' dediğiniz TFF'nin kedisi'' ifadeleri, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılırken, Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün simgesi olan "Aslan" üzerinden yapılan bu yakıştırmaya büyük tepki gösterdi. Pankartın sadece rekabet sınırları içinde kalmadığını savunan Galatasaraylı futbolseverler, karşılığını sahada alınacak galibiyetle verileceğini ifade etti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)