Göztepeli voleybolculardan örnek hamle

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KADINLAR Voleybol 1'inci Lig A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Göztepe'nin oyuncuları, "Şehrimin Takımı Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Voleybol Şubesi As Başkanı Sinem Güntekin, başantrenör Ataman Güneyligil, takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu ve Nursevil Gökbudak, Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri Ecrin Taştepe ve İclal Uslu katıldı.

"İlham Veren Buluşmalar" etkinliğinde konuşan Mehmet Sepil, "Göztepe Spor Kulübü olarak yalnızca sahadaki başarılarla değil, topluma dokunan projelerle de öne çıkmayı hedefliyoruz. Bu projeyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere dokunmaya devam edeceğiz" dedi. Ömer Yahşi, "Sporun ve eğitimin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğuna olan inancımızla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir kılmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi voleybolculara verirken, söyleşi sonunda öğrencilere voleybol topu hediye edildi.