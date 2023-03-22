Gözü çok yüksekte! Kerem'den Galatasaraylıları hüzünlendirecek transfer itirafı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'nın en büyük 5 takımından birine transfer olmayı hayal etiğini açıkladı. Kulüp televizyonuna konuşan Kerem, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Hayallerinden bahseden Kerem, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Tabii olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" dedi.

"BABAM BANA SÖYLEMİŞTİ"

Babasının desteğinden bahseden 24 yaşındaki futbolcu, "Babam sadece babam değil, hayat arkadaşım, her şeyim. O yüzden en çok babam için hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ilk profesyonel imza attığımda bana, 'Sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın.' dediğini hatırlıyorum. Bazen hayallerimden uzaklaştığım zaman bile onun gözlerinde uzaklaşmadığını görebiliyorum. Bana, 'Sen böyle düşünebilirsin ama benim düşüncem hiçbir zaman değişmedi.' demiştir. Hayallerimi gerçekleştirebilmeyi öncelikle babam, sonra da ailem için çok fazla istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ZANIOLO BİR FIRSAT"

"Zaniolo, çok büyük bir transfer." diyen başarılı kanat oyuncusu, "Bizim için büyük bir fırsat. Şu an hepimiz için rekabet ortamı oluştu. Bu da şampiyonluk için önemli ve değerli. Herkes kendi sınırlarını zorlamak, daha iyisini ve fazlasını yapmak zorunda. Gerçekten çok güzel bir takım oluştu. Sonradan gelenler bile bu uyum sürecini çok çabuk atlatabiliyor. Bence bize büyük bir katkısı olacak. Şampiyonluğun geleceğine inandığımız için, şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ICARDI İLE TARZIMIZ BENZİYOR"

Başarılı futbolcu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile aynı takımda oynamaktan çok memnun olduğunu da belirterek şunları söyledi: Saha içinde Icardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Bu tabii ki diğer forvetlerimize haksızlık açısından söylemiyorum. Hepsi ile çok iyi anlaşıyorum. Ama Icardi ile oyun tarzımız birbirimize benziyor. Ben topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum. Birbirimizin ne yapacağını bu süreçte çok iyi anladık, kimyamız, uyumumuz çok fazla. O biraz benim asistlerimi yiyor ama olsun, aramızda çok güzel bir uyum var.