Gran Fondo'da ikinci gün heyecanı başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gran Fondo'da ikinci gün heyecanı başladı

Gran Fondo'da ikinci gün heyecanı başladı
12.04.2026 11:32  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Gran Fondo Antalya Yarışları'nın ikinci gününde, Kemer'de 98 ve 48 kilometrelik parkurlar için start verildi. Yarışlar, 'Yeşil Gelecek' temasıyla gerçekleştiriliyor ve Kemer'in tanıtımına katkı sağlıyor.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Gran Fondo Antalya Yarışları'nın ikinci gününde, 98 kilometrelik ve 48 kilometrelik parkurların startı Kemer'de verildi.

Kemer Belediyesi'nin destek verdiği, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yarışlar, bu yıl "Yeşil Gelecek" temasıyla düzenlenen Gran Fondo Antalya Yarışları'nda ikinci gün heyecanı devam ediyor. Protokol üyelerinin verdiği startla başlayan yarışlarda sporcular, başlangıç noktasında sona erecek 98 ve 48 kilometrelik parkurlarda dereceye girebilmek için pedal çevirdi. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

Necati Topaloğlu: "Kemer'in tanıtımına katkısı var"

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı yanından verilen startta konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu "Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de Gran Fondo Antalya Yarışları'na 15 ülkeden 578 sporcu katılıyor. Organizasyonun Kemer'in tanıtımına büyük katkısı var" ifadelerini kullandı.

Yarışların startı Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan ve protokol üyeleri tarafından verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gran Fondo'da ikinci gün heyecanı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:32:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Gran Fondo'da ikinci gün heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.