Gran Fondo\'da ikinci gün heyecanı başladı

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Gran Fondo Antalya Yarışları'nın ikinci gününde, 98 kilometrelik ve 48 kilometrelik parkurların startı Kemer'de verildi.

Kemer Belediyesi'nin destek verdiği, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yarışlar, bu yıl "Yeşil Gelecek" temasıyla düzenlenen Gran Fondo Antalya Yarışları'nda ikinci gün heyecanı devam ediyor. Protokol üyelerinin verdiği startla başlayan yarışlarda sporcular, başlangıç noktasında sona erecek 98 ve 48 kilometrelik parkurlarda dereceye girebilmek için pedal çevirdi. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

Necati Topaloğlu: "Kemer'in tanıtımına katkısı var"

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı yanından verilen startta konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu "Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de Gran Fondo Antalya Yarışları'na 15 ülkeden 578 sporcu katılıyor. Organizasyonun Kemer'in tanıtımına büyük katkısı var" ifadelerini kullandı.

Yarışların startı Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan ve protokol üyeleri tarafından verildi. - ANTALYA