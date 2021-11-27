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Groenendijk: "İstediğimiz 3 puanı aldık" - Son Dakika

Groenendijk: "İstediğimiz 3 puanı aldık"

27.11.2021 16:55

- Groenendijk: "İstediğimiz 3 puanı aldık" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk: "Çok çalışmamızın karşılığını almaya başladık" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, Alanyaspor maçının ardından çok çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek,...

- Groenendijk: "İstediğimiz 3 puanı aldık"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk:

"Çok çalışmamızın karşılığını almaya başladık"

ANTALYA - FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, Alanyaspor maçının ardından çok çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek, "Biz istediğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında FT Antalyaspor, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, skordan ve sahada gösterilen performanstan memnun olduğunu kaydetti.

Çok çalışmanın karşılığını bugün sahada aldıklarının altını çizen Groenendijk, " Hatay'da hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. İyi oynayan ve pozisyon bulan takım bizdik. Puansız döndük. Bugünkü galibiyetinbizi bir adım daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Birçok unsurda takımın öz güveni, isteği olsun, bu önümüzdeki maçlara yansıyacaktır" diye konuştu.

"Bünyamin Balcı'ya övgü"

Geçen hafta hata yapan ve eleştirilen Bünyamin Balcı konusuna da değinen Groenendijk, "Bünyamin geçen gafta çok kritik hata yaptı ve birçok eleştirinin odağında oldu. Bugün de maça katkılarıyla belki maçı koparan adam durumuna geldi. Bir haftalık bu değişim önemli. Bunlar bizim ve Türk futbolunun geleceğidir. Onlara sahip çıkmalıyız. Bir hatada bu kadar eleştirmek yerine onlara destek çıkmalıyız" açıklamasını yaptı.

"Çok güzel geçti"

Groenendijk, maçın kendileri açısından çok güzel geçtiğini ifade ederek, haftayı 3 puanla kapattıklarını söyledi. Antalyaspor olarak çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Groenendijk, "Daha istekli arzulu başarıya aç şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Umarım çok çalışmamızın karşılığını almaya devam ederiz" dedi.

"Zor maç bekliyorduk"

Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve bu kadar rahat bir galibiyet beklemediklerini ifade eden Groenendijk, "Bunun derbi maç olduğunu biliyorduk. Zorlu bir maç bekliyorduk. Bizde iyi hazırlandık. Son haftalarda ligde iyi yerdeler. Biz istediğimiz 3 puanı aldık. Oyuncularım toplu oyunu çok sevdiler ve bunu skor üretkenliğine dönüştürdüler. Tüm takım olarak Hatay'dan sonra bu derbi maça iyi hazırlandık. Bu maça hazır çıktık. Motive ve istekli başladık son dakikaya kadar. Bugün düşük tempoda oynasak da 3-0 gibi bir galibiyet aldık" açıklamasını yaptı.

Groenendijk: İstediğimiz 3 puanı aldık
Groenendijk: İstediğimiz 3 puanı aldık
Groenendijk: İstediğimiz 3 puanı aldık
Groenendijk: İstediğimiz 3 puanı aldık

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Groenendijk: 'İstediğimiz 3 puanı aldık' - Son Dakika Spor


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