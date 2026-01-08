Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı - Son Dakika
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
08.01.2026 15:43  Güncelleme: 15:49
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası birçok Lazio taraftarı, sosyal medya hesaplarından Başkan Claudio Lotito'yu istifaya davet etti.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi.

GUENDOUZI İSTANBUL'A GELDİ

İtalya'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer, Fenerbahçe Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek eşlik etti. Tezahüratlar eşliğinde havalimanından çıkan Fransız futbolcu, taraftarı selamlayıp kendisini bekleyen araca bindi.

TARAFTARDAN BAŞKANA İSTİFA ÇAĞRISI

Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası sosyal medyadan örgütlenen birçok Laziolu taraftar Başkan Claudio Lotito'yu istifaya davet etti. Taraftarların yaptığı yorumlarda, 'Takımın en iyi oyuncularından biri gönderildi', 'Orta sahadaki en büyük gücümüzü kaybettik! Yönetim ve teknik ekip siz de bu kulüpten gidin!', 'Guendouzi'nin yerini dolduramayacaksınız, görevi bırakın' şeklinde ifadeler kullanıldı.

DERBİDE KADRODA OLMASI MUHTEMEL

Sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak Guendouzi'nin cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olması bekleniyor.

    Yorumlar (1)

  • tahir akgul tahir akgul:
    Yanlış transfer, bu sene de şampiyonluk hayal…. 3 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
