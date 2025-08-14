Güle güle Anderson Talisca! Ayrılığı duyurdular

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

BOMBA İDDİA

Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan ve yeni sezondaki performansı merak konusu olan Anderson Talisca'nın yeni durağı belli oldu.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Brezilya basınında yer alan habere göre, Talisca ülkesi Brezilya'nın ekiplerinden Flamengo ile görüşüyor. 31 yaşındaki oyuncu, bu yaz olmasa da bu transfere sıcak bakıyor.