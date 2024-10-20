Gülenay Aydın'dan Büyük Başarı - Son Dakika
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Gülenay Aydın'dan Büyük Başarı

Gülenay Aydın\'dan Büyük Başarı

Yaşar Üniversitesi öğrencisi Gülenay Aydın, WGM normu alarak başarısını bir adım daha ileri taşıdı.

20.10.2024 10:50
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Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi milli satranç sporcusu Gülenay Aydın, mart ayında elde ettiği "Kadın Uluslararası Usta" (WIM) unvanından sonra ilk "Kadın Büyükusta" (WGM) normunu aldı. 4 yaşından beri aktif olarak satranç oynayan ve birçok başarı kazanan Aydın, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından verilen normları üçe tamamlarsa "Kadın Büyükusta" (WGM) unvanına hak kazanacak.

Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi satranç milli takımında yer alan 18 yaşındaki Gülenay Aydın, 4 yaşında bilgisayarda oynayarak satrançla tanıştı. Denizli'deki anaokulunda satranç dersinde öğretmeni tarafından yeteneği keşfedilen Aydın'ın annesi de bu tutkusuna destek olarak kızını 7 yaşında satranç kursuna başlattı.

Kısa sürede şampiyonalara katılacak seviyeye gelen Gülenay, ilk kez 8 yaşında katıldığı 2015 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nda 9 yaş altı kategorisinde sekizinci oldu. Bu zamana kadar her sene şampiyonaya katılan Aydın, 2018 Türkiye Küçükler-Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Kadınlar kategorisinde ve 2020 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 14 yaş altı kategorisinde birincilik elde etti.

2020 Avrupa Online Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Avrupa İkincisi olan Aydın, milli takımla birlikte katıldığı 2022 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda ise tam puanla şampiyon oldu. Geçtiğimiz Mart ayında ise 3 normu tamamlayıp 2 bin 200 puanı geçerek Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından "Kadın Uluslararası Usta" (WIM) unvanı verilen genç sporcu, aynı zamanda ilk "Kadın Büyükusta" (WGM) normunu aldı. Gülenay Aydın, normlarını üçe tamamlayıp 2 bin 300 puanın üstüne çıktığında ise "Kadın Büyükusta" (WGM) unvanını kazanacak.

"Kadın satranççılara karşı önyargının kırılması gerekiyor"

Annesinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Gülenay Aydın, "Çok mutluyum, daha iyilerini umuyorum. Büyükusta unvanı almak istiyorum. Bu kadınlar için çok büyük bir başarı. Satrançta erkeklerin puanı daha yüksek olduğu için kadın satranççılara karşı bir önyargı var. Bu önyargının kırılması gerekiyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Aydın, Spor, Son Dakika

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