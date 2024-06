Spor

- Gümüşhane'de 2. Doğa ve Off Road Festivali, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Off Road Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Doğa ve Off Road Festivali'nde yarışlar 30 ilden 110 aracın katılımıyla Gümüşhane'de başladı.

Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off Road Festivali bugün Akçakale mahallesindeki özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirilen yarışlarla devam etti. 30 ilden 40 kulübün katıldığı ve 100'e yakın aracın yarıştığı organizasyona yaklaşık bine yakın izleyici katıldı. Macera tutkunlarının buluştuğu etkinlikte zorlu parkurlar için özel olarak hazırlanmış Off Road araçları performanslarını gösterirken, zaman zaman zorlu pistte arızalanan araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Şenlik havasında geçen festivalde yarışları izlemek için alanda toplanan kalabalık, dağları adeta kamp alanına çevirdi.

Ziyaretçilere konforlu ve eğlenceli bir organizasyon hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Gümüşhane Off Road Kulübü Başkanı Recep Şahin, "Bugünkü organizasyon 2022 yılında düzenlediğimiz festivalimizin ikincisi, ikinci Off Road festivalimiz bugün 29-30 Haziran'da bir önceki 10-11 Haziranda'ydı. Yine aynı katılımdan daha fazlası var. Çok kalabalık, gördüğünüz gibi bütün dağlar tepeler doldu. Katılım sayımız yüksek. Biz de dışarıda başarılı bir kulüp olduğumuz için arkadaşlar sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de elimizden geldiği gibi güzel bir pist yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımızı mağdur etmemek için güzel bir kamp alanı hazırlamaya çalıştık. Bütün imkanları ve hizmetleri sunmaya çalıştık. Biz bu imkanları sağlarken belediyemiz ve valiliğimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Onlar da tüm imkanlarını bize seferber ettiler buradan çok teşekkür ediyorum. Buraya il dışından gelen arkadaşlarımızın hepsi zaten Off Road tecrübesine sahip olan, şoförlüğü bilinmiş olan kişiler. Başıboş olarak bu organizasyona gelip katılım sağlayabilecek kimse yok ve kulübe bağlı olmayan kimseyi buraya almıyoruz. Çünkü bilmemiz ve tanımamız gerekiyor. Bu tecrübeyi sağlamak için de biz de oralara katılım sağlıyoruz. Hem Gümüşhane'mizin tanıtımı için hem de kupaları toplamak ve Gümüşhane'mize getirmek için orada arkadaşlarımızın şoförlük tecrübelerine bakıyoruz biz kendimiz gösteriyoruz onlar da bize gösteriyorlar şoförlüklerini. Biz de burada kararını alıyoruz ona göre yarış alanına katılım sağlattırıyoruz. Şu anda burada 30 ilden 40 kulüp var bunun yanında yarışma katılan arkadaşların araç sayıları 110" dedi.

Ordu Gölköy Off Road Kulübü yarışmacısı Aziz Günay da, "Yıllardan beri Off Road yarışları ile ilgileniyoruz, katılıyoruz ve katılım sağlıyoruz. Ülkemizin birçok il ve ilçelerinde aynı şekilde Off Road yarışlarına ve aynı şekilde Off Road organizasyonların hepsine katılıyoruz. Gümüşhane Off Road Kulübü'nün düzenlemiş olduğu bu 2'nci yarışın ilkinde de yer aldık. Çok keyif aldık, bugün de çok keyif alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Heyecanlı bir spor olduğu için bayanlar da katılıyorlar"

Eşiyle birlikte hem yarışları izlemek hem de festivalin tadını çıkarmak için Erzurum'dan gelen Gözde Kan, "2 yıldır Off Road yarışlarına katılıyorum, pilotluk ve co-pilotluk yapıyorum. Hobi olarak yapıyoruz bu işi eşimle birlikte çok seviyoruz, karavanımız var çocuklarımızla birlikte ailecek gelip hem kamp yapıyoruz daha sonra da yarışıyoruz. Eğlenceli ve güzel bir etkinlik olduğu için yıllardan beri devam ediyoruz. Bayanların bu sporu yapmasını ben tabi daha çok takdir ediyorum. Çünkü genelde bayanlara uzak bir spor olduğu için. Fakat bu sporlarda heyecan olduğu için bayanlarda izliyorlar ve katılıyorlar. Birçok arkadaşımız var bunu yapan. Bayan için tabi ki biraz zor ama yapanlar da oluyor tabi ki. Pisti çok güzel buldum, bazı pistlerde illa ki kalalım diye yapıyorlar sanki ama burası gerçekten çok güzel. Özellikle Gümüşhane'nin halkı ve GÜMOFF'a çok teşekkür ediyorum. Çok misafirperverler, sürekli dolaşıyorlar bir ihtiyacınız var mı diye eksiğimiz olup olmadığını soruyorlar. Gümüşhane halkına ve GÜMOFF'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uzaktan geldiğimiz ve memleketi bilmediğimizden dolayı bize çok yardımcı oldular gerek aileleriyle gerek çocuklarıyla gerek de kendileri bize her konuda yardımcı oluyorlar.