Gümüşhane'de "2025 Aile Yılı Tek Yürek Futbol Turnuvası" başladı

21.08.2025 14:32
Gümüşhane'de "Aile Yılı" kapsamında "2025 Aile Yılı Tek Yürek Futbol Turnuvası" gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane Valiliği koordinesinde Gümüşhane Belediyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile TFF Gümüşhane İl Temsilciliğince gerçekleştirilen turnuvaya 12 kentten gelen sporcular, U-13 kategorisinde mücadele ediyor.

Yenişehir Stadyumu'nda düzenlenen ve 4 gün sürecek organizasyonun son gününde ise turnuva şampiyonu belli olacak.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Genel Başkanı Necati Alçık, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesi üzerine anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Amacını sadece yetenekli çocukları keşfetmek olmadığını belirten Alçık, hayata daha güçlü bireyler yetiştirerek, çocukları geleceğe taşımak istediklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Cengiz Maden ise aileyi güçlendirmeye ve birlik duygusunu pekiştirmeye yönelik pek çok çalışma yürüttüklerine işaret ederek, "Bugün ise bu çalışmaları inşallah taçlandıracağız. Türkiye çapında ses getiren büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen turnuva sadece bir kupa için değil, kardeşlik için, dostluk için, geleceğimiz olan ailelerimizin birlik mesajı için saha çıkıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay da etkinlik için kente gelen sporcuları ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

