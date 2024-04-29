Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Başladı

Gümüşhane\'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları, Gümüşhane'de başladı. Küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek grup müsabakalarına, 13 ilde 350'ye yakın sporcu katıldı. Müsabakalar, Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda 2 gün sürecek ve sporcular, Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele edecek.

29.04.2024 13:21
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Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları kapsamında küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek grup müsabakalarına, 13 ilde 350'ye yakın sporcu katıldı.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda 2 gün sürecek müsabakalarda sporcular, Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Yıldırım, AA muhabirine, grup yarışmalarının Gümüşhane'de ilk defa yapıldığını söyledi.

Geleneksel Türk okçuluğunun yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım, Gümüşhane ile birlikte 13 ilden sporcuların katılımıyla grup müsabakalarının başladığını ifade etti.

Erzurum'dan gelen antrenör Emine Altun ise turnuvalarda başarı elde etmek için mücadele ettiklerini kaydederek geleneksel Türk okçuluğunun, motivasyonu ve konsantrasyonu artıran bir spor olduğuna dikkati çekti.

Van'dan gelen 12 yaşındaki sporcu Yusuf İslam Aracı da Van birinciliği olduğunu belirterek, milli sporcu olmayı hedeflediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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