Vali Taşbilek, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Azizoğlu'nu makamında kabul etti - Son Dakika
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Vali Taşbilek, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Azizoğlu'nu makamında kabul etti

02.09.2022 13:04
Vali Taşbilek, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Azizoğlu'nu makamında kabul etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Konya'da yapılan İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazanan Dünya üçüncüsü Kick Boks sporcusu Feyzanur Azizoğlu'nu makamında kabul ederek, tebrik etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Konya'da yapılan İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazanan Dünya üçüncüsü Kick Boks sporcusu Feyzanur Azizoğlu'nu makamında kabul ederek, tebrik etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kick Boks'ta altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Kelkitli milli sporcu Feyzanur Azizoğlu'nu makamında kabul etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Kelkit Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Nas'ın da katıldığı programda Vali Taşbilek, sporcuya ve antrenörüne ödüllerini takdim etti. Azizoğlu'nun Konya'da gösterdiği başarının Gümüşhanelilerin göğsünü kabarttığını dile getiren Vali Taşbilek, milli sporcuyu tebrik etti.

Kelkitli milli sporcu Feyzanur Azizoğlu'ndan Olimpiyat ve Dünya şampiyonluğu da beklediklerini dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Feyzanur Azizoğlu kızımızı, Kelkit'imizin, Gümüşhane'mizin değerli evladını tekrar tebrik ediyoruz. Başarılı spor hayatını en son Konya'daki İslam Olimpiyatları'nda da şampiyonlukla taçlandırdı. Daha önce Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa dereceleri ve Dünya üçüncülüğü olan evladımız Konya'da da hepimizin göğsünü kabarttı. Ben kendisini, ailesini ve ona emek veren değerli antrenörlerimiz tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. İnşallah dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını da kızımızdan nasipse bekliyoruz. İnşallah üstüne koyarak ülkemizi, milli formamızı ve bayrağımızı en üst düzeyde temsil edeceğine inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Taşbilek, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Azizoğlu'nu makamında kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Taşbilek, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Azizoğlu'nu makamında kabul etti - Son Dakika
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