Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki - Son Dakika
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Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

22.07.2026 09:49
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Galatasaray, yaz transfer döneminde beklenen yıldız transferlerini gerçekleştiremeyerek taraftarların eleştirisine maruz kaldı. Taraftarlar, sosyal medyada 'Transferler nerede?' etiketiyle yönetimi sert bir dille eleştirerek takviyelerin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Üst üste kazandığı dört şampiyonlukla tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray’da yaz transfer dönemi şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Bruno Fernandes, Federico Valverde ve Phil Foden gibi dünyaca ünlü yıldızlarla anılan sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu’yu dahil edebildi.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Transfer hamlelerinin gecikmesi sarı-kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı. Sosyal medyada bir araya gelen taraftarlar, açtıkları “Transferler nerede?” etiketiyle yönetimi sert bir dille eleştirerek kadroya yapılması gereken takviyelerin bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından <a class='keyword-sd' href='/dursun-ozbek/' title='Dursun Özbek'>Dursun Özbek</a>'e tepki

ÖNEMLİ BÖLGELERDE EKSİKLİK SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi Başkan Dursun Özbek’in isteği doğrultusunda mevcut kadro omurgasını korumaktı. Takımın ana iskeleti muhafaza edilse de ihtiyaç duyulan kritik mevkilere henüz takviye yapılamadı. Sarı-kırmızılıların stoper, sağ bek, 10 numara, sol kanat ve santrfor pozisyonlarına transfer yapması bekleniyor. 

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Adamın bildiği var demek, hele şu mahkeme işi sonuçlansın hangi lig olursa ona göre yapar transferi… 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki - Son Dakika
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