Güneş: Mağlubiyet Üzgün ve Kızgınız - Son Dakika
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Spor

Güneş: Mağlubiyet Üzgün ve Kızgınız

Şenol Güneş, Galatasaray'a 4-3 kaybettikleri maçta oyuncularının çabasını övdü, stres belirtisi taşıdıklarını ifade etti.

17.12.2024 01:46
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 kaybettikleri için üzgün ve kızgın olduklarını söyledi.

Güneş, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lider ve moralli bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Güneş, "Bizim de kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bunun için sahaya çıktı. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. İki takım kazanmaya odaklandığı için git-gelli pozisyonlar oldu. Son dakikada duran toptan gol yedik. Tüm oyuncularımız oradaydı. Yüksek toplarda etkili olmamıza rağmen ilk kez duran toptan gol yedik. 4-3 galibiyetle dönmeyi beklerken mağlup olduk. Deplasman takımı olarak burada 3 gol atmak, fazlasını atabilecek pozisyonları bulmamız bizim için olumlu. Maçın geneline bakınca oyuncularım elinden gelen gayreti ortaya koydu. Hepsine emekleri için teşekkür ederim. Yenilgiden dolayı üzgün ve kızgınız. Şanssızlığımız da var. Son dakikada böyle bir gol yemek bizim için ağır oldu." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, oyuncularının performansını överek, "Bu golle değil, başka şekilde mağlup olsak bu kadar üzülmezdim. Hata yapmamamız pozisyonlardan biriydi. Deplasmanda 3 gol attığınız rakibe 4-5'i bulmanız gerekirdi. Ben iyi tarafından bakıyorum. Bütün oyuncular savaştı. Böyle devam etmeleri gerek." ifadelerini kullandı.

Oyun olarak olumlu şeyler olduğunu aktaran Güneş, "Sonuçların olumsuz olması takım üzerinde stres yapıyor. Bu her takımda yaşanacak hadise. Oyun arzusu ve istek olarak iyiye gidiyoruz. Galatasaray gibi yerleşik, birlikte oynayan ve moralli bir takıma karşı eksiklerimizi görmek bir avantaj. Bugün üç puan kaybettik. Bugün kazansaydık çok daha büyük bir ivme kazanabilirdik. Takım oyunu ortaya koyacak bir kadroyu çıkarmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda Trabzonspor'a yakışmayan bir durumdayız"

Şenol Güneş, bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını ve bir an önce ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi.

Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın performansının sorulması üzerine bordo-mavili takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Şu anda hakemliği düzeltmek durumunda olan ben değilim. Zaten yetkililer her gün konuşuyor. Filler tepişiyor, çimler eziliyor hikayesi var. Biz hakem hatalarından çok çektik. Bunu Okan (Buruk) hoca ve Fenerbahçe de söyledi. Bu maçta bariz hata yoktu. Golümüzün, penaltımızın verilmemesini çok gördük. Biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Öyle bir takım yapacağız ve düzeleceğiz. Şu anda Trabzonspor'a yakışmayan bir durumdayız. Taraftara da söyleyecek sözümüz yok. Tek şansımız var bu futbolu devam ettirmek, yeni bir takım yapmak, eksiklerimizi düzeltip yeniden ayağa kalkmak."

Hakem performanslarıyla ilgili konuşmak istemediğini dile getiren Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaçınıyorum, konuşmak istemiyorum. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Genç hakemlere destek olunması lazım. Ancak takımların canı yanıyorsa burası eğitim yeri de değil. Kulüplere yazık. Gidip 2. Lig'de hazırlansın. Ben hakem konusuna girmek istemiyorum. Takım oluşturmaya çalışıyorum. Oyuncularıma rakibe ve hakeme bakmadan kendi performanslarını sergilemesini söyledim. Oyuncularımız çok etki altında kalmadan oynamaya çalıştı. Bu güzel bir şey. Ancak ilk 10-15 dakikalık bölümde bir rahatsızlık olduğunu hissettim. Çünkü güvenmiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Oyuncuların hakemin haksız karar vereceği endişesi doğru değil. Türk futbolu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Trabzonspor'un şu anda düzelmeye, yeniden güçlü olmaya ihtiyacı var. Bu sadece Trabzonspor için değil rekabetin iyi olması için gerekli. Biz de şu anda kendimizi yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Kendimizi bırakmadan, pes etmeden yeniden ayağa kalkmamız gerek. Bu günlerin acısını iyi hatırlamak lazım. İleride buraya düşmemek için daha çok çalışmalıyız. O zaman hakemleri ve yanlışları konuşuruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Güneş: Mağlubiyet Üzgün ve Kızgınız - Son Dakika

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