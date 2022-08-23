Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Victoria kentinde düzenlenecek organizasyon 28 Ağustos'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi 16-18-20-21 yaş kategorilerinde 15'i kadın olmak üzere toplam 31 sporcu temsil edecek. Sporcular, sürat, orta, uzun ve bayrak yarışında yer alacak.
Türkiye'yi organizasyonda şu isimler temsil edecek:
Kadınlar:
Kadınlar 16 Yaş: Hatice Elif Kurt, Azra Coşkun, Aleyna Minden, İrem Gül Nazlımoğlu.
Kadınlar 18 Yaş: Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Beyza Nur Kaplan, Betül Önal, Buse Açıl.
Kadınlar 20 Yaş: Duygu Yigen, Semanur Özdemir, Esma Melle, Ayşe Nur Koç.
Kadınlar 21 Yaş: Elif Gökçe Avcı, Hilal Oruç, Buket Aydın.
Erkekler:
Erkekler 16 Yaş: Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Utku Çiçek, Barış Sarıca, Emre Kırgıl.
Erkekler 18 Yaş: Hüseyin Yüce, Halil Özdemir, Ayberk Keskin, Hüseyin Şahan.
Erkekler 20 Yaş: Orbay Fatih Yıldız, Uğur Üstündağ, Kadir Buğra Budak, Bora Ege Sarp.
Erkekler 21 Yaş: Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Ayhan Bikir, Koray Şahin.
Son Dakika › Spor › Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak - Son Dakika