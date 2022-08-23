Organizasyonda Türkiye'yi 16-18-20-21 yaş kategorilerinde 15'i kadın olmak üzere toplam 31 sporcu temsil edecek. Sporcular, sürat, orta, uzun ve bayrak yarışında yer alacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak - Son Dakika

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