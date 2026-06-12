Güney Kore, Çekya'yı 2-1 Geçti - Son Dakika
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Güney Kore, Çekya'yı 2-1 Geçti

12.06.2026 08:16
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Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

GÜNEY Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı Mısırlı hakem Amin Omar yönetti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 59'uncu dakikada Ladislav Krejci'nin golüyle Çekya öne geçti. 67'nci dakikada In-beom Hwang ile beraberliği yakalayan Güney Kore'de skoru Beşiktaşlı Hyun-Gyu Oh belirledi. Mücadelenin 69'uncu dakikasında Heung Min-Son'un yerine oyuna dahil olan Oh, 80'inci dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1. Bu sonucun ardından Güney Kore, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Çekya ise turnuvadaki ilk maçından puansız ayrıldı.

Kaynak: DHA

Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güney Kore, Çekya'yı 2-1 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Miraç Başabela Miraç Başabela:
    güzel başlangıç ya diye düşünüyorum ama geriden gelmek de kolay degil tabii böyle başlayan takımlar hep sıkıntı çeker sonra da haydi bakalım sonrasında ne olcak 0 0 Yanıtla
  • Fatih Sazlı Fatih Sazlı:
    bu zaman dilimi çok garip bence niye bu saatlerde maç oynatıyorlar ki şu taraftan görüntü bile düzgün gelmiyo kimse izleyemiyo bunun ne faydası var honestly 0 0 Yanıtla
  • Emiş Mengüççç Emiş Mengüççç:
    yine baştan başlıyoruz işte bu sefer de gol yiyor takım ilk maçta bu kadar hata yapılmaz 0 0 Yanıtla
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