Güney Kore, Çekya'yı 2-1 yendi - Son Dakika
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Güney Kore, Çekya'yı 2-1 yendi

Güney Kore, Çekya\'yı 2-1 yendi
12.06.2026 07:38
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Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ederek galibiyetle başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda orta saha mücadelesi ön plana çıkarken, taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tempo yükselirken, 59. dakikada ceza sahasında iyi yükselen Ladislav Krejci, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Çekya'yı 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için baskısını artıran Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın son bölümünde baskısını sürdüren Güney Kore, galibiyet golüne ise 80. dakikada ulaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ülkesini 2-1 öne taşıdı. Kalan dakikalarda Çekya'nın beraberlik çabaları sonuç vermezken, Güney Kore sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu'na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Güney Kore, Çekya'yı 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nilüfer Can Nilüfer Can:
    fena değil ya ama yaşlı insanlar bunu izleyip stres yapıyor diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Fatih Ünyay Fatih Ünyay:
    Güney Kore diye yazıyor ya bu ne demek! Kore'nin bir tane olması lazım değil mi! 0 0 Yanıtla
  • Jale Çine Jale Çine:
    futbol maçı sonucu ne kadar önemli yani biraz da oyuncuların transferi bedeli ve kulüplerin harcadığı paralar konuşulsa daha iyi olur böyle spor haberleri ne işe yarıyo 0 0 Yanıtla
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