Günler kala Türkiye-İzlanda maçı biletleri tükendi - Son Dakika
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Günler kala Türkiye-İzlanda maçı biletleri tükendi

Günler kala Türkiye-İzlanda maçı biletleri tükendi

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden namağlup Türkiye, beşinci maçını İzlanda ile 6 Şubat Perşembe akşamı Kocaeli'de oynayacak.

03.02.2025 16:54
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden namağlup Türkiye, beşinci maçını İzlanda ile 6 Şubat Perşembe akşamı Kocaeli'de oynayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükendi.

Milliler Kocaeli'de kampa girdi

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İzlanda ve Romanya ile oynayacağı maç öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli'de hazırlıklarını sürdürüyor. 2 Şubat Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplanıp ilk antrenmanını yapan ve ardından Kocaeli'ye geçerek kampa giren milliler, 6 Şubat 2025 Perşembe akşamı saat 19.00'da İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda İzlanda ile oynayacak.

Biletler günler öncesinden tükendi

Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Kocaeli'de hazırlıklarını sürdüren Ay-Yıldızlılar ilk 4 maçında da galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası'nı gitmeyi garantiledi. Yoluna namağlup devam eden kadın milliler, kalan 2 prestij maçını da kazanarak şampiyonaya yüksek motivasyonla gitmeyi planlıyor. 9 Şubat'ta Romanya deplasmanından önce son kez yurtta oynayacak milli takımı Kocaeli halkı yalnız bırakmayacağını gösterdi. Biletlerin 150 TL'den satışa çıktığı, anlaşmalı banka aracılığıyla yapılan alımlarda 120 TL olarak indirimli sunulduğu Türkiye-İzlanda maçında tribünlerdeki tüm koltuklar satıldı. Maça günler kala biletlerin tükenmesi federasyon yöneticilerine 'Basketbol kenti Kocaeli yine yalnız bırakmadı' yorumunu yaptırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Günler kala Türkiye-İzlanda maçı biletleri tükendi - Son Dakika

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